Efteling

Historie van de Efteling staat centraal in nieuw boek vol unieke foto's en verhalen

Liefhebbers van de Efteling worden onverwachts getrakteerd op een boek over de rijke historie van het sprookjespark. Een nieuw boekwerk van 216 pagina's staat vol met verhalen uit de oude doos, bijzondere ontwerpen en nooit eerder vertoonde bouwfoto's. Aan de hand van archiefmateriaal en tal van anekdotes krijgen lezers een uitstekend beeld van de eerste 35 jaar van de Efteling.



Het geschiedenisboek werd niet geproduceerd door de Efteling zelf, maar door fan Bram van Binnendijk. Hij had decennialang een bijzondere band met Theo Hochwald, een Efteling-medewerker van het eerste uur. De herinneringen aan Hochwald en enkele collega's vormen de basis voor een fascinerende blik achter de schermen bij het park en de organisatie.

Hochwald startte begin jaren vijftig bij de Efteling. In eerste instantie vervulde hij de rol van gastheer. Later werd hij decorateur onder toeziend oog van Anton Pieck, met wie hij bevriend raakte. Ook leende de Efteling-veteraan zijn stem aan verschillende figuren in het park. Vandaag de dag is hij nog te horen bij het Kinderspoor en als tapijtverkoper in Fata Morgana. In 1983 ging Hochwald met pensioen. Hij overleed in 2002.



Unieke beelden

Dankzij zijn vriendschap met Hochwald kreeg schrijver Van Binnendijk in de jaren tachtig de kans om op verschillende plaatsen in de Efteling achter de schermen te kijken. Dat leverde unieke beelden op. Het boek, dat de naam Herinneringen aan Theo Hochwald draagt, besteedt met name veel aandacht aan Efteling-klassiekers als het Sprookjesbos, het Spookslot en Fata Morgana.



Herinneringen aan Theo Hochwald is nu voor 44,95 euro te bestellen via de website van Het Documentariaat, het persoonlijke informatiearchief van Van Binnendijk. Betalen kan via een QR-code die op de site staat. De verzendkosten voor het brievenbuspakket bedragen 6,50 euro binnen Nederland en 11,50 euro voor een verzending naar België of Duitsland. De oplage van het boek is beperkt.