Video: Efteling-fansite werkt aan Spookslot-documentaire vol exclusieve beelden

Efteling-fans kunnen hun vingers aflikken bij een nieuwe documentaire over het Spookslot. Fansite De Vijf Zintuigen legt momenteel de laatste hand aan een uitgebreide video over de bouw en de sluiting van het veelbesproken spookkasteel. Daarin komen nooit eerder vertoonde beelden voorbij, zo bleek vandaag bij de publicatie van een voorproefje.



De makers hebben de hand weten te leggen op bijzonder archiefmateriaal, waaronder filmbeelden van de bouw van het Spookslot. Ook spraken ze met oud-Efteling-medewerkers en andere betrokkenen. Zo wordt duidelijk waar de inspiratie voor de attractie vandaan kwam en hoe de spookvoorstelling eind jaren zeventig is ontwikkeld. Natuurlijk blijft ook de omstreden sluiting niet onbesproken.

De première van Spookslot: De Historie van Station Halfweg vindt plaats in 2023. Een datum is nog niet bekend. Vandaag verscheen een trailer van ruim drie minuten. De Vijf Zintuigen produceerde eerder al documentaires over onder andere Fata Morgana en de Python. Ook oudgedienden als Ton van de Ven, Lex Lemmens en Ruud Bos kregen een eigen documentaire.