Alton Towers Resort

Mysterieuze sluitingsceremonie: Alton Towers neemt voorlopig afscheid van achtbaan

Eén van de bekendste achtbanen van Groot-Brittannië blijft komend jaar gesloten. Het Engelse pretpark Alton Towers gaat inverted coaster Nemesis in 2023 grotendeels afbreken en opnieuw opbouwen vanwege slijtage. Zondagavond 6 november vond een speciale sluitingsceremonie plaats, die in het teken stond van het verhaal achter de mysterieuze attractie.



Na afloop van een vuurwerkspektakel volgde een speciale boodschap van de Phalanx: een fictieve overheidsorganisatie die zich bezighoudt met onbekende bedreigingen, waaronder een raadselachtig wezen met de naam Nemesis. De attractie zou sluiten omdat het beest "abnormaal gedrag" zou vertonen. Om die reden is men een onderzoek gestart.

Na het vertonen van de boodschap trokken honderden bezoekers naar Nemesis voor de laatste ritten in de originele achtbaan. Alton Towers had gezorgd voor extra entertainment: de omgeving van de attractie werd overspoeld door agenten en Phalanx-onderzoekers in rode pakken, die zogenaamd bezig waren met gevaarlijke chemicaliën. Decors waren voorzien van zeil, afzetlint en waarschuwingsstickers.



John Wardley

Alton Towers noemt Nemesis "de meest intense attractiebeleving ter wereld". De werkzaamheden gaan naar verwachting achttien maanden duren. Nemesis, gebouwd door de Zwitserse fabrikant Bolliger & Mabillard, werd bijna dertig jaar geleden ontworpen door pretparkicoon John Wardley. Hij maakte in 1994 de allereerste bemande rit. Zondagavond zat hij voorin tijdens de laatste rit.