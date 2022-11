Efteling

Efteling-fan kiest voor tatoeage van verdwenen bobsleebaan

De Bob in de Efteling is enkele jaren geleden afgebroken, maar Efteling-liefhebber Bart van Ham (32) houdt de herinneringen aan de klassieke bobsleebaan springlevend. Op zijn rechter onderbeen prijkt sinds kort een kleurrijke afbeelding met een herkenbare bobslee en een deel van het attractielogo.



De bobbaan heeft een bijzondere plek in het hart van Van Ham, zo vertelt hij aan Looopings. "Als liefhebber van achtbanen en themaparken was het voor mij een mijlpaal om enkele jaren geleden voor het eerst samen met mijn 2-jarige dochtertje in een achtbaan te stappen. Dat was de Bob, voornamelijk omdat de minimale lengte-eis vrijwel iedereen toeliet."

De Bob kende geen minimumlengte: bezoekers die zelfstandig konden lopen, mochten een ritje maken. "In 2019, het sluitingsjaar, hebben we samen nog de laatste ritjes gemaakt. En zelfs nu nog - ze is inmiddels 6 - heeft ze het er nog vaak over. Hoe jammer ze het vindt dat ze er niet meer in kan."



Wispelturig

Enkele maanden geleden ontstond bij Van Ham, woonachtig in de Limburgse stad Echt, het idee om een tatoeage van de Bob te nemen. "Maar ik ben nogal wispelturig van aard. En dat gaat natuurlijk niet samen met zoiets permanent als een tattoo." Uiteindelijk heeft de Efteling-fan de knoop doorgehakt.



Via Instagram kwam hij terecht bij tatoeagestudio Ink Panthers uit Echt. "Ik heb mijn ideeën voorgelegd en daar is dit kunstwerk uit voortgekomen." De Italiaanse artiest in kwestie, Daniele Cugliara, had nog nooit van de Efteling gehoord. "Hij tekende in eerste instantie dan ook een echte bobslee, inclusief atleten met een helm. Binnen enkele minuten was het ontwerp aangepast naar een typische Efteling-slee."



Trots

Van Ham is enorm trots op het eindresultaat. "En mijn dochtertje ook. Als ze later nog steeds zo'n achtbaanfanaat is als nu en iemand vraagt haar wat haar allereerste achtbaan was, hoeft ze alleen maar te antwoorden: 'Papa, laat je been eens zien!'."