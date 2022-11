Holiday Park

Video: fans krijgen rondleiding door gesloten darkride in Duits pretpark

Het Duitse pretpark Holiday Park heeft fans een bijzondere ervaring voorgeschoteld. Een select gezelschap kreeg op zaterdag 5 november de kans om te wandelen door de nostalgische darkride Burg Falkenstein, die sinds dinsdag 1 november dicht is. Marketingmanager Jan Reinisch gaf ondertussen tekst en uitleg.



Deelnemers kregen niet alleen de middeleeuwse scènes van dichtbij te zien, maar ook de technische installaties en de ruimtes achter de schermen. Filmen en fotograferen was gewoon toegestaan. Fansite Holly's Fanpage publiceerde de volledige tour op YouTube. De video van de bijzondere rondleiding duurt bijna een half uur.

Na 36 seizoenen vindt de Plopsa Group, de eigenaar van Holiday Park, het tijd voor een nieuw thema. Volgend jaar blijft de attractie dicht voor een verbouwing. Vanaf 2024 staat de darkride in het teken van De Smurfen. Wie een stukje uit Burg Falkenstein in huis wil halen, kan via een online veiling bieden op de oude poppen.