Efteling

Foto's: creatieve fan maakt zelf beeldjes van bekende Efteling-bewoners

Een pretparkliefhebber heeft enkele iconische Efteling-bewoners in het klein nagemaakt. Melvin Bijstra (24) uit Vlaardingen maakt sinds enkele jaren beeldjes van bekende Efteling-figuren. Zijn collectie bestaat inmiddels onder meer uit draak Edna van Joris en de Draak, reus Djinn uit Fata Morgana, de Oosterse Geest uit het Spookslot en Vogel Rok.

Ook van de herkenbare toren van De Vliegende Hollander maakte Bijstra een miniatuur, inclusief een bootje met splash. De nieuwste aanwinsten zijn beeldjes van de mysterieuze zwarte kat die een rol zal spelen in de nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre.

Bijstra pakte de hobby op tijdens de coronaperiode. "En hoe langer ik er mee bezig was, hoe meer nieuwe dingen ik heb geprobeerd." In eerste instantie waren de creaties alleen van klei. "Maar ondertussen gebruik ik ook glas, foam, lampjes, materiaal uit de 3D-printer... Eigenlijk alles wat ik kan gebruiken."



Spookpoes

Het is een uitdaging om steeds iets nieuws te proberen, zegt de maker. "Zo heb ik van mijn laatste beeldje - de spookpoes - een mal ontwikkeld. Op die manier kan ik gemakkelijk meerdere exemplaren maken." Bijstra knutselt objecten die hij zelf graag als souvenir zou willen kopen, maar niet te koop zijn. "Het zijn mijn eigen pretparksouvenirs."



De hobbyist laat zich naar eigen zeggen inspireren door kunstenaars Kevin Kidney en Jody Daily, bekend van hun Disney-beelden. Hij weet nog niet welke projecten hij in de toekomst wil realiseren. "Dit soort dingen komen spontaan bij me op en meestal maak ik ze dan ook meteen." Ooit hoopt Bijstra op de decoratieafdeling van de Efteling te kunnen werken. "Twee hobby's combineren, dat zou een droombaan zijn."