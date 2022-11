Dinoland Zwolle

Toekomst van Dinoland Zwolle is onzeker, maar pretpark blijft investeren

Hoewel de toekomst van Dinoland Zwolle allerminst zeker is, blijft het management investeren in de toekomst. Mogelijk moet het familiepark over een tijdje plaatsmaken voor huizen. De gemeente Zwolle heeft het terrein van Dinoland, gelegen in de Spoorzone, op het oog voor de bouw van honderden woningen.



Als dat project doorgaat, zal voor het park een nieuwe locatie gezocht moeten worden. Maar zover is het nog lang niet, weet Dinoland-directeur Martyn Besselsen. Volgens hem kan het nog vijf tot vijftien jaar duren voordat er een schop de grond in gaat.

Daarom gaan de uitbreidingsplannen van het attractiepark voorlopig gewoon door. "Wij willen wel gewoon verder", vertelt de directeur in gesprek met dagblad de Stentor. Zo moet in een oud gebouw op termijn een hostel gerealiseerd worden.



Parkeerplekken

Ook is het de bedoeling om komende winter meer parkeerplekken te creëren, door een verdieping op de parkeerplaats te bouwen. Daarnaast heeft Besselsen een 15 meter hoge en 40 meter lange matjesglijbaan gekocht. De vergunning is al rond. Tot slot kunnen bezoekers zich verheugen op nieuwe dino's.



"De containerprijzen rezen tijdens de coronacrisis de pan uit: ze gingen van 1500 naar 15.000 euro", aldus de pretparkbaas. "Nu zijn ze weer wat normaler. En bovendien hebben de Chinezen ook niet stilgezeten. Er zijn meer dino's met beweging en dan wordt de verleiding om wat nieuws over te laten komen wel groot."



Redelijk

Dinoland opende in 2016 op de oude locatie van het educatieve themapark Ecodrome, dat in het voorjaar van 2012 sloot. De bestemming heeft een redelijk seizoen achter de rug: er kwamen dit jaar 125.000 bezoekers. In 2019, vóór de pandemie, waren dat er nog 145.000. 's Winters blijft het park dicht, begin april moeten de poorten weer opengaan.