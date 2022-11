Freizeit-Land Geiselwind

Duits pretpark voor het eerst open in de winter

Steeds meer Europese pretparken zijn 's winters geopend. Voorheen was een winterseizoen voorbehouden aan grote jongens als Disneyland Paris, de Efteling en Europa-Park. Tegenwoordig openen ook de middelgrote attractieparken de poorten in de wintermaanden. Dit jaar kunnen bezoekers bijvoorbeeld voor het eerst kerst vieren in Freizeit-Land Geiselwind, gelegen in de Duitse deelstaat Beieren.



Onder de noemer Winter Wunderland wordt tussen zaterdag 26 november en zondag 15 januari een groot deel van het pretpark opengesteld. Eigenlijk stond de eerste winteropening eind 2020 al op de planning, maar door de coronacrisis moest het evenement twee keer uitgesteld worden.

Dit jaar kwam Winter Wunderland er alsnog. Geiselwind belooft "100.000 lichtjes, winterse decoraties, overdekte locaties en veel attracties". Er wordt ook gezorgd voor een ijsbaan en extra entertainment. Welke attracties precies operationeel zijn, kan per dag verschillen aan de hand van de weersomstandigheden.



Plattegrond

Waterattracties als Piratensumpf, Piratenfluss en Kroko Rodeo blijven sowieso dicht. Ook achtbaan Cobra Coaster, boomerang coaster Fluch des Kraken, spinning coaster Piraten Spinner, overdekte achtbaan Drachen Höhle, schommelschip Bounty, toren Flugmaschine en vrijevaltoren Tower of Fear zijn in de winter geen onderdeel van het attractieaanbod, zo blijkt uit de vrijgegeven plattegrond.



Freizeit-Land Geiselwind ligt op ongeveer een uur rijden van de stad Neurenberg. Bezoekers zijn 's winters welkom van 10.00 tot minimaal 17.00 uur. Bij grote drukte sluit het park later. Het nieuwe vakantiepark Seaside Resort is tijdens de winteropenstelling ook toegankelijk.