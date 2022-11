Sprookjesbos Valkenburg

Sprookjesbos Valkenburg geeft pompoenen weg: 'Weggooien is zonde'

Sprookjesbos Valkenburg schenkt pompoenen aan bezoekers. Om te voorkomen dat de halloweendecoraties in de container belanden, krijgt iedereen dit weekend de kans om één of meerdere exemplaren mee naar huis te nemen. Ze kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor gerechten met pompoen, zoals pompoensoep.



"De herfst maakt bijna plaats voor de winter", meldt het Limburgse pretpark op social media. "De honderden pompoenen die ons Sprookjesbos de afgelopen maand prachtig oranje kleurden, gaan na dit weekend plaatsmaken voor ons kerst- en winterverhaal."

Vandaar dat alle pompoenen meegenomen mogen worden. "Weggooien is zonde!", benadrukt het management. Er geldt geen limiet. "Als je ons dit weekend bezoekt, mag je zo veel pompoenen mee naar huis nemen als je kunt dragen."



Kerstvakantie

Zondag 6 november is de laatste dag van het halloweenseizoen in Sprookjesbos Valkenburg. Daarna gaan de poorten weer open op alle woensdagen, zaterdagen en zondagen van 19 november tot en met 21 december, gevolgd door een groot deel van de kerstvakantie.