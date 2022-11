Legoland Discovery Centre Manchester

Engels Lego-pretpark liket pikante Twitter-berichten van naakte man

Wie beheert de Twitter-pagina van een Lego-pretpark in de Engelse stad Manchester? Die vraag komt bovendrijven na het verschijnen van een reeks ongepaste berichten. Via het officiële Twitter-account van het overdekte attractiepark Legoland Discovery Centre Manchester werden de afgelopen tijd zestien tweets van een mannelijke pornoster geliket.



Het gaat om berichten van het Engelse OnlyFans-model Nico Monteiro. Ze bevatten zeer expliciete content, waaronder naaktfoto's en -video's. Het Legoland-park liet ook een like achter onder een foto van Monteiro die over zijn eigen buik heeft geëjaculeerd.

"Dit is hoe mijn slaven worden behandeld", luidt de tekst bij een filmpje dat Legoland kennelijk ook wel kon bekoren. De beelden tonen hoe iemand de voeten van de man likt. "Zit op de grond en aanbid je meester." De twitteraar kreeg veelvuldig de kans om zijn OnlyFans-kanaal te promoten bij het Lego-publiek.



Merlin Entertainments

Het Legoland-park, onderdeel van de bekende Britse parkengroep Merlin Entertainments, heeft bijna zesduizend volgers op Twitter. Opvallend genoeg werden de likes in eerste instantie niet weggehaald toen iemand aandacht vroeg voor de kwestie. Sterker nog: de tweet waarin werd gewaarschuwd voor de merkwaardige likes, kreeg aanvankelijk óók een like van Legoland Discovery Centre Manchester.



Pas toen enkele zusterparken binnen de Merlin-groep werden ingelicht, heeft men de likes verwijderd. Er volgde geen inhoudelijke reactie over het voorval. Bij Merlin horen niet alleen alle Lego-parken, maar ook grote namen als Alton Towers, Thorpe Park, Heide Park en Gardaland, plus alle vestigingen van de internationale merken Madame Tussauds, Sea Life en The Dungeons.



Authentiek

Dat het om een authentiek Legoland-account gaat, staat overigens buiten kijf: de Twitter-pagina @LDCManchester wordt zelfs gelinkt op de website van van het park, die te vinden is op legolanddiscoverycentre.com/manchester.