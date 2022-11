Plopsaland De Panne

Medewerkster Plopsaland gewond bij ongeluk in wasserette

In de wasserette van Plopsaland De Panne is vrijdagochtend een medewerkster gewond geraakt. De vrouw kwam met haar hand en arm vast te zitten in een strijkmachine. Toen haar collega's haar niet los konden maken, werden de hulpdiensten ingeschakeld. Dat gebeurde rond 11.20 uur.



De brandweer, een ambulance en een traumateam kwamen vervolgens ter plaatse. Het lukte brandweerlieden wel om het personeelslid uit de hachelijke positie te bevrijden. Na het bedrijfsongeval is de werkneemster naar het ziekenhuis gebracht.

Ze liep tweedegraads brandwonden op, maar van breuken was geen sprake. Volgens Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof werkt het slachtoffer al geruime tijd voor het Vlaamse attractiepark.



Aangeschaft

In de centrale wasserette wordt de kleding van het Plopsa-personeel gewassen. De bewuste strijkmachine werd zo'n anderhalf jaar geleden aangeschaft.