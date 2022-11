Alton Towers Resort

Video: achtbaan gemaakt van drones in vuurwerkspektakel Engels attractiepark

Attractiepark Alton Towers in Engeland heeft voor het eerst drones gebruikt in een jaarlijks vuurwerkspektakel. Het bekende pretpark presenteert in het najaar steevast het drukbezochte festival Ultimate Fireworks Spectacular, met muziek, lichteffecten, vuurwerk en lasers. Dit jaar voegde men drones toe.



Die zijn geprogrammeerd om bij aanvang van de show letters en figuren uit te beelden, waaronder de naam en het logo van het park, een wapperende vlag, een kubus, een gitaar en een achtbaan. De drones vormen ook een aftelklok, in afwachting van het grote vuurwerk.

Dit jaar staan de Ultimate Fireworks Spectacular-avonden in het teken van de zeven grote rollercoasters in Alton Towers: Nemesis, Th13teen, Rita, Oblivion, Galactica, Wicker Man en The Smiler. De gigantische vuurwerkshow duurt ruim een half uur. Het populaire evenement staat drie keer op de kalender: op vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 november.