Disneyland Paris

Disneyland Paris in de problemen door stroomstoring: attracties later open, pinnen onmogelijk

Disneyland Paris is de dag begonnen met een reeks opstartproblemen. Een stroomstoring zorgde er zaterdagochtend voor dat veel attracties niet geopend konden worden. Tegelijkertijd traden ict-problemen op. Zo functioneren de digitale informatieborden met wachttijden niet.



Ook de officiƫle Disneyland Paris-app laat al de hele dag geen actuele informatie over wachttijden zien. Uiteindelijk werden de attracties met enige vertraging alsnog opengesteld. Medewerkers moeten met papiertjes aangeven hoelang bezoekers in de rij moeten staan.

Bovendien was betalen met een bankpas de hele ochtend onmogelijk. De pinstoring leidde tot enorm lange rijen bij geldautomaten. Sommige automaten zaten al snel zonder bankbiljetten. Rond het middaguur werkten de meeste pinapparaten in het resort weer.