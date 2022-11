Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Video: laatste openingsdag van Slagharen-attractie Wild West Aventure

Het doek is gevallen voor Wild West Adventure in Slagharen. 22 jaar lang hebben bezoekers een vaartocht kunnen maken langs scènes in een overdekte westernwereld. Vandaag was de attractie voor het laatst geopend in de huidige vorm. Tijdens een afscheidsceremonie werden voor de gelegenheid de werklampen aangezet.



Een video van Looopings toont de vijf minuten durende vaartocht in Wild West Adventure met de noodverlichting aan. Normaal gesproken is het ontzettend donker in de attractie, waardoor veel decors nauwelijks zichtbaar zijn. Vandaag kregen pretparkfans de kans om de scènes voor één keer in volle glorie te aanschouwen.

Vanaf morgen is de darkride dicht voor een grote verbouwing. In 2023 keert de attractie terug met een nieuw verhaal en nieuwe decors. Achterhaalde en discutabele scènes met bijvoorbeeld indianen zullen het veld moeten ruimen. Ook de naam gaat veranderen. Het ritsysteem en de kenmerkende koepel blijven bestaan.



Investering

Slagharen-directeur Dave Storm noemt Wild West Adventure "een geliefde klassieker". "We zijn heel blij dat we de attractie met deze investering een tweede leven kunnen geven, zodat komende generaties ervan kunnen blijven genieten." Voor de transformatie is de Leisure Expert Group ingeschakeld.



Hetzelfde bedrijf was eerder verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de metamorfose van wildwaterbaan Excalibur - Secrets of the Dark Forest in Movie Park Germany. Storm: "Ons publiek verwacht nu meer dan twintig jaar geleden. Samen met deze gerenommeerde partij gaan we ervoor zorgen dat de attractie voldoet aan de huidige maatstaven, zonder het DNA van Slagharen uit het oog te verliezen."