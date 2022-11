Walibi Holland

Youtuber doet alsof hij inbreekt bij Walibi Holland: 'Dit was best wel makkelijk'

Een youtuber beweert dat hij heeft ingebroken bij Walibi Holland tijdens de Halloween Fright Nights. Alles wijst er echter op dat de videomaker, ene Rouand, zijn publiek voor de gek houdt. Hij komt het park namelijk binnen op een zeer ongebruikelijke plek.



In een filmpje van ruim negen minuten laat de knul zien hoe hij met een nodeloos ingewikkelde smoes bungalowpark Walibi Village binnenkomt. Dat is geen grote prestatie: het terrein van het vakantiepark is gewoon vrij toegankelijk. Vervolgens wandelt de youtuber langs huisjes en langs de receptie.

Hij komt uit op het entreeplein van Walibi, bij de ticketcontrole. Daarna is het in de video plotseling donker en wordt gedaan alsof hij zonder problemen het park in wandelt. "We gaan nu door het bos, het ziet er heel makkelijk uit. We zien verderop gewoon mensen. Volgens mij zijn we heel dichtbij."



Personeelspaadje

Rouand is inderdaad heel dichtbij: in werkelijkheid bevindt hij zich allang midden in het park. De youtuber staat op dat moment op een personeelspaadje tussen themadeel Zero Zone en de attractie Spinning Vibe, naast oldtimerbaan Le Tour des Jardins. Hij heeft al minutenlang door het park moeten lopen om hier überhaupt te komen.



Toch houdt hij het spannend. "Hier achter deze bosjes heb je alle hekken. We gaan nu in één keer er overheen. Het is nu alles of niets." Wat volgt is een wandeling over het grasveldje tegenover de Splash Battle. "Ben je serieus, niemand komt naar ons toe? We zijn fokking binnen, gewoon vanuit daar. Ik zweer het: dit was best wel makkelijk, gewoon via de campings."



Teleporteren

Tot nu toe werd de video enkele duizenden keren bekeken. Niet alle kijkers trappen in de montagetruc. "Komt opeens in het donker en midden in het park binnen", reageert iemand sceptisch. "Deze man kan teleporteren en tijdreizen. En dan zeggen dat je geen kaartje gekocht hebt, haha."