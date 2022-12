Beekse Bergen

Beekse Bergen voegt waterbaan toe aan zwembad Safari Resort

Het zwembad van Safari Resort Beekse Bergen wordt vernieuwd. Sinds eind oktober is het niet meer mogelijk om te zwemmen in Maji Springs, het overdekte waterparadijs van het vakantiepark. Er wordt gewerkt aan een uitbreiding, die begin 2023 af moet zijn.



Beekse Bergen realiseert een nieuw peuter- en kleuterbad en een familieglijbaan. Voor de glijbaan, een waterattractie van het type wild river, werd de firma Watergames & More uit Zoetermeer ingeschakeld. Het gaat om een baan van zo'n 34 meter lang, die start op circa 3 meter hoogte.

Volgens de leverancier is de aanwinst geschikt voor gezinnen met jonge kinderen. Tijdens de verbouwing kunnen gasten van het Safari Resort zwemmen in Etsi Pool, het zwembad van het verderop gelegen Lake Resort.



Savanne

Ook op een andere plek in het Safari Resort vinden momenteel bouwwerkzaamheden plaats. Het bijzondere vakantiepark, waar verblijfsgasten pal naast wilde dieren kunnen overnachten, wordt uitgebreid met 112 hotelkamers. Die liggen aan een nieuwe savanne met onder andere giraffen, zebra's, struisvogels en neushoorns.