Europa-Park

Video: Europa-Park vernieuwt spektakelshow Hellfire Fountains

Europa-Park heeft Halloween afgesloten met een groot avondspektakel. Op de laatste dagen van het halloweenseizoen was twee keer per avond de voorstelling Hellfire Fountains te zien, met muziek, lichten, fonteinen, lasers en heel veel vuur.



De show vond plaats op het grote meer in het Oostenrijkse themagebied, naast de recent vernieuwde boottocht Josefinas Kaiserliche Zauberreise. Die attractie bleef ondertussen gewoon operationeel.

Ten opzichte van vorig jaar had Europa-Park gezorgd voor een nieuwe versie. Daarbij werd gebruikgemaakt van de fonteinen van Wiener Walzer, een nieuwe permanente watershow aan de rand van Grimms Märchenwald.



HalloWinter

Hoewel Europa-Park al Halloween vierde sinds zaterdag 1 oktober, stond Hellfire Fountains slechts zes dagen op het programma: van dinsdag 29 oktober tot en met zondag 6 november. Morgen start HalloWinter, een tussenseizoen dat Halloween en Kerstmis met elkaar combineert.