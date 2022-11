Liseberg

Zweeds attractiepark houdt rekening met sluiting door energiecrisis

Het grote Zweedse pretpark Liseberg is voorbereid op een eventuele sluiting in verband met de Europese energiecrisis. Vanwege energieschaarste worden in de stad Göteborg, waar het park ligt, energiebesparende maatregelen genomen. In het extreemste geval zullen de poorten van Liseberg dicht moeten.



Het gemeentebestuur heeft besloten dat het energieverbruik in de stad met minstens 5 procent omlaag moet. Dat heeft ook gevolgen voor Liseberg. Er zijn drie verschillende scenario's opgesteld. Op dit moment is de eerste fase van kracht, waarbij sfeerverlichting minder vaak aan gaat en elektriciteitsverbruik in restaurants, kantoren en werkplaatsen wordt verminderd.

Ook schakelt men alle lampen uit op dagen dat het park gesloten is, met uitzondering van duurzame led-verlichting en werkverlichting. Als de crisis verergert, komt fase twee in zicht. "Dan zijn wij bereid om winkels, restaurants en attracties geheel of gedeeltelijk te sluiten, evenals het park gesloten te houden op dagen met weinig bezoekers", laat directeur Andreas Andersen weten.



IJsbaan

Ook het sluiten van de ijsbaan behoort tot de mogelijkheden. In een eventuele derde fase mogen alleen cruciale activiteiten doorgang vinden. "Dan sluiten wij, net als vele andere organisaties, volledig", geeft Andersen aan.



De directeur benadrukt dat er geen energie bespaard wordt om financiële redenen, maar om solidair te zijn met de rest van het land. Liseberg verwacht dit jaar zelfs een lagere energierekening dan in 2021. Het park heeft een contract met vaste energietarieven. Bovendien komt het bedrijf mogelijk in aanmerking voor een overheidssubsidie.



Kerstseizoen

Liseberg is tot en met zondag 6 november gehuld in halloweensferen. Op zaterdag 19 november begint het kerstseizoen, dat loopt tot en met vrijdag 30 december. Vooralsnog hoeven bezoekers niet te vrezen voor het ontbreken van kerstlampjes. "Zolang we ons in scenario één bevinden, hebben de maatregelen weinig invloed op de beleving", zegt de directeur.