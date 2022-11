Linnanmäki

Fins pretpark bouwt 42 meter hoge frisbee-attractie

Het Finse pretpark Linnanmäki heeft een tientallen meters hoge frisbee-attractie aangeschaft. Vanaf 2024 kunnen bezoekers een ritje maken in Swingi, zoals het gevaarte gaat heten. Ze worden dan heen en weer geslingerd met een topsnelheid van 98 kilometer per uur. De thrillride van fabrikant Intamin haalt een maximale hoogte van 42 meter.



Een ritje gaat ongeveer twee minuten duren. Linnanmäki, gelegen in hoofdstad Helsinki, werkte al samen met Intamin voor de in 2019 geopende lanceerachtbaan Taiga. Ook achtbaan Kirnu, wildwaterbaan Hurjakuru en uitkijktoren Panoraama komen van hetzelfde bedrijf. De soundtrack van Swingi zal worden verzorgd door IMAscore uit Duitsland.

"Inzittenden kunnen Helsinki straks vanuit alle kanten bewonderen, aangezien de attractie bestaat uit een draaiende gondel met veertig naar buiten gerichte zitplaatsen", vertelt ontwikkelingsdirecteur Anssi Tamminen. "Heel Helsinki ligt letterlijk aan je voeten, je benen hangen vrij in de lucht."



Defect

Swingi komt in het hart van het park te staan, op de plek van de oude top spin Kieputin. Afgelopen zomer werd bekend dat die attractie het veld moet ruimen. Kieputin had tot het einde van het seizoen operationeel moeten zijn, maar in de eerste week van oktober trad een technisch defect op. Dat betekende het vroegtijdige einde van de 28 jaar jaar oude ride.



De directie van Linnanmäki kwam naar eigen zeggen op het idee om de attractie te bestellen tijdens een bezoek aan het Zweedse park Liseberg. Daar staat sinds 2017 een vergelijkbare gyro swing, zoals het concept wordt genoemd. "We werden verliefd op dit specifieke attractietype."