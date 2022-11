Efteling: Danse Macabre

Foto's: restanten Spookslot gaan tegen de vlakte in de Efteling

Het Spookslot verdwijnt langzaam maar zeker uit de Efteling. Een groot deel van het attractiegebouw is deze week afgebroken. Na het strippen van de decoratieve laag wordt nu de betonnen constructie stapsgewijs gesloopt. De restanten van het bekende spookkasteel belanden op een grote hoop.



Dankzij een rechthoekige opening aan de achterzijde van het gebouw kunnen we nog één keer binnenkijken in de hoofdshow van het Spookslot, die bijna helemaal leeggehaald blijkt te zijn. De vloer is bezaaid met puin. Alleen twee afgebroken pilaren aan het plafond verraden dat hier decennialang een spookvoorstelling te zien was.

Sloopmachines van de firma Gubbels zijn bezig om de oude tribune los te trekken. Om de werkzaamheden aan het zicht te onttrekken is een tijdelijke afscheiding met bouwhekken inmiddels vervangen door een vaste bouwschutting met groen geverfde panelen. Ondertussen staat de voorgevel van de spookruïne nog volledig overeind, inclusief de 20 meter hoge toren.