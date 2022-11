Karls Erlebnis-Dorf Loxstedt

Duitse pretparkgroep blijft uitbreiden: negende locatie in het noorden

Karls, een Duitse groep met familieparken, blijft groeien. Op dit moment bestaan er vijf vestigingen van Karls Erlebnis-Dorf: kleinschalige themaparken met boerderijthema. Er waren al drie nieuwe locaties aangekondigd. Daar komt nu opnieuw een vestiging bij. In Noord-Duitsland wordt Karls Erlebnis-Dorf Loxstedt gebouwd.



Het park komt te liggen in de buurt van havenstad Bremerhaven, in deelstaat Nedersaksen. "Dit wordt onze eerste locatie aan de Noordzee", laat eigenaar Robert Dahl weten. "Onze fans hebben ons vaak gevraagd om een plek in Nedersaksen. Toen we de locatie voor het eerst bezochten, hadden we binnen dertig minuten door dat de ligging tussen Bremen, Bremerhaven en Cuxhaven ideaal is."

Dahl droomt ervan dat alle Duitsers binnen anderhalf uur rijden van een Karls-park wonen, zo vertelde hij eerder. Karls Erlebnis-Dorf Loxstedt moet in 2025 af zijn. Er wordt 15 miljoen geïnvesteerd in het project, dat een oppervlakte krijgt van 4 hectare. Men zegt honderd banen te kunnen creëren.



Oberhausen

Het is de bedoeling om in 2023 al Karls Erlebnis-Dorf Oberhausen (Noordrijn-Westfalen) te presenteren, gevolgd door Karls Erlebnis-Dorf Döbeln (Saksen) in 2024. Een jaar later moet het gesloten pretpark Fränkisches Wunderland heropenen als Karls Erlebnis-Dorf Plech (Beieren).



De bestaande parken heten Karls Erlebnis-Dorf Rövershagen (Mecklenburg-Voor-Pommeren), Karls Erlebnis-Dorf Zirkow (Mecklenburg-Voor-Pommeren), Karls Erlebnis-Dorf Warnsdorf (Sleeswijk-Holstein), Karls Erlebnis-Dorf Koserow (Mecklenburg-Voor-Pommeren) en Karls Erlebnis-Dorf Elstal (Brandenburg). Laatstgenoemde locatie wordt naar verwachting in 2024 uitgebreid met een tweede pretpark rond kindermerk Bibi & Tina.