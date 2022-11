Video: danceversies van bekende Disney-hits in speciale avondshow Disneyland Paris

Disneyland Paris

In Disneyland Paris is deze week twee keer een speciale avondshow te zien. Om de periode tussen Halloween en Kerstmis op te leuken, wordt in het Walt Disney Studios Park het muzikale spektakel Magic Over Disney vertoond. De voorstelling bestaat uit videoprojecties op de gevel van The Twilight Zone Tower of Terror.



Verder wordt gebruikgemaakt van vuurwerk, lichteffecten, rook en confetti. In het verleden zorgde Disney tussen het halloween- en kerstseizoen voor vuurwerkshows in uitgaansgebied Disney Village, onder de noemer Disney's Magical Fireworks and Bonfire en Magic Over Lake Disney. Nu is uitgeweken naar het Walt Disney Studios Park.

De huidige show, te zien op maandag 7 en woensdag 9 november, werd gebaseerd op een oude productie uit het Amerikaanse Disneyland Resort in Californië: Mickey's Mix Magic. Een jaar geleden kwam de soundtrack al voorbij tijdens Mickey's Magical Fireworks in het Disneyland Park. Voor de nieuwe uitvoering Magic Over Disney gebruikt men ook de bijbehorende videoprojecties.



Grim Grinning Ghosts

De voorstelling begint en eindigt met It's a Good Time, het lied gecomponeerd voor de 90e verjaardag van Mickey Mouse. Verder komen danceversies van nummers uit The Jungle Book, The Aristocats, Aladdin, Coco en Frozen voorbij. Eén scène is geschrapt: Grim Grinning Ghosts, bekend van Disney-spookhuis Haunted Mansion en de Parijse variant Phantom Manor, komt dit keer niet in de show voor.