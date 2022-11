Efteling: Danse Macabre

Efteling gaat Spookslot-boeken toch per post versturen

De herdruk van het afscheidsboek over het Spookslot is gereed. Eind augustus gaf de Efteling een speciaal boekwerk uit ter ere van de sluiting van de attractie: Spookslot - 44 Jaar Te Gast Bij De Geesten. Toen alle exemplaren razendsnel op bleken te zijn, werd een webwinkel gelanceerd.



Op die manier kregen teleurgestelde fans de kans om het boek alsnog te bemachtigen. Ook uitverkochte Spookslot-pins werden op verzoek opnieuw geproduceerd. In totaal verkocht de Efteling zo'n tienduizend boeken, terwijl eigenlijk was gerekend op een oplage van 2500 stuks. Inmiddels zijn alle souvenirs gearriveerd in de Efteling.

Kopers hebben per mail meer informatie gekregen over het ophalen van de producten. Dat kan in november bij vakantiepark Loonsche Land en in december bij souvenirwinkel Efteldingen. Om te voorkomen dat er wederom lange rijen ontstaan, wordt gewerkt met tijdslots. Voor het ophalen is geen entreebewijs of parkeerkaart benodigd.



8 euro

In tegenstelling tot wat men eerder beweerde, wordt het ook mogelijk om de artikelen per post te laten verzenden. In het geval van één of meerdere boeken binnen Nederland rekent de Efteling in totaal 8 euro voor verpakkings- en verzendkosten. Wie alleen pins heeft besteld, is 2,50 euro kwijt.



Belgen moeten 21 euro neertellen voor een bestelling met minimaal één boek en 3,50 euro voor alleen pins. Vanaf dinsdag 15 november worden de items verstuurd.