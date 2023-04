Plopsa Coo

Foto's: Smurfenland is nu te bezoeken in Belgisch pretpark Plopsa Coo

Een themagebied rond De Smurfen in het Belgische pretpark Plopsa Coo is zo goed als af. In de zomer van 2022 opende het attractiepark al de vernieuwde familieachtbaan De Smurfer, de nieuwe versie van rollercoaster Halvar. Toen ontbraken nog enkele Smurfen-decoraties.



Die zijn afgelopen winter geleverd, waardoor het Smurfen-dorpje met paddenstoelenhuisjes en Smurfen-personages nu nagenoeg compleet is. De komende weken worden nog enkele puntjes op de i gezet. Zo heeft Plopsa op het laatste moment besloten om ook horecapunt Chez Fred mee te nemen in het Smurfen-thema.

Chez Fred stond in het teken van Samson & Fred, de Waalse tegenhanger van Samson & Gert. De nieuwe naam luidt Schtroumpf Snack voor de Franstalige bezoekers en Smurf Snack voor de Nederlandstalige gasten.



Gargamel

Achtbaan De Smurfer heet in het Frans Le Schtroumpfeur. Het stationsgebouw werd aangekleed als het kasteel van slechterik Gargamel. Plopsa spreekt zelf over "de allernieuwste achtbaan die bezoekers meeneemt op een avontuurlijke rit door het bos van Smurfenland". De coaster zelf staat er overigens al sinds 1989.



De Plopsa Group doet steeds meer met De Smurfen. Naast regelmatige meet-and-greets is er ook een Smurfen-attractie in Plopsa Station Antwerp. Plopsa's Holiday Park in Duitsland werkt aan een eigen Smurfen-darkride. Verder komt er een Smurfen-gebied in het Poolse Plopsa-park Majaland Gdansk, waarvan de opening moet plaatsvinden in 2024.