Walibi Holland

Video: Walibi-acteur slaat ruit kapot in vakantiehuisje

Voor een acteur van de Halloween Fright Nights in Walibi Holland is een avondje mensen laten schrikken pijnlijk afgelopen. Het ging fout in vakantiepark Walibi Village, waar bezoekers tijdens het halloweenfestival kunnen overnachten in een horrorhuisje.



Ze worden dan 's nachts de stuipen op het lijf gejaagd onder de noemer After Dark. Een TikTok-video toont hoe een scare actor bij één van de bungalows per ongeluk zo hard op een ruit bonst dat het glas breekt. De glasscherven raken daarbij zijn handen.

Door de klap ontstaat een gat in het raam, dat kennelijk niet al te stevig is. De mensen in het huisje schrikken zich rot. In enkele uren tijd werd de video al ruim 900.000 keer bekeken. Veel kijkers vermoeden dat het tafereel in scène is gezet, maar dat klopt niet: het glas hoort niet te breken.