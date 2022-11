Walibi Belgium

Walibi Belgium bedolven onder haatreacties: Facebook-recensies uitgeschakeld

Het is sinds deze week niet meer mogelijk om een Facebook-recensie achter te laten over Walibi Belgium. Vanwege extreme drukte werd het attractiepark in Waver de afgelopen dagen bedolven onder haatreacties. Daarom heeft de directie ervoor gekozen om de pagina 'Aanbevelingen en recensies' tot nader order uit te schakelen.



Dat bevestigt een Walibi-woordvoerster aan Looopings. "De reviews die we de voorbije dagen op Facebook mochten ontvangen, waren voornamelijk beledigingen." Daar kon het pretpark weinig mee, legt ze uit.

"Gezien het emotionele karakter van deze reacties, die noch voor onze teams noch voor ons bedrijf wat bijbrengen, hebben we - op bevel van onze directeur - de Facebook-reviews tijdelijk uitgeschakeld." De algemeen directeur van Walibi Belgium is Jean-Christophe Parent.



Drie sterren

Walibi Belgium was op Facebook ruim 29.000 keer beoordeeld. Voordat de stroom aan negatieve commentaren op gang kwam, scoorde het pretpark drie van de vijf sterren. De voorlichtster benadrukt dat het wel nog steeds mogelijk is om een recensie achter te laten op andere kanalen, zoals Google en TripAdvisor.



De Belgische Walibi-vestiging komt deze week veelvuldig in het nieuws met berichten over chaos en gigantisch lange wachtrijen. Het management heeft de poorten al meermaals moeten sluiten, zelfs voor abonnementhouders en personen met een geldig entreebewijs. De populaire halloweenperiode duurt nog tot en met zondag 6 november. 's Winters blijft het park dicht.