Walibi Holland

Walibi Holland onthult programma voor winteropening Bright Nights: extra entertainment, zeven attracties dicht

Walibi Holland maakt vandaag het programma bekend van het nieuwe winter-evenement Bright Nights - Rides & Lights. Het pretpark gaat voor het eerst open in de winterperiode, met lichtshows en extra entertainment. Zeven attracties blijven sowieso gesloten. Wie in seizoen 2022 een Walibi-abonnement had, mag niet gratis naar binnen.



Bestaande abonnees krijgen wel de kans om maximaal vier tickets te kopen voor 15 euro per stuk. Dat is iets goedkoper dan het huidige voorverkooptarief van 22,50 euro. Een Walibi-abonnement voor seizoen 2023 is goed voor één gratis Bright Nights-bezoek tijdens de eerste editie en twee bezoekjes tijdens de editie van 2023-2024.

Reguliere tickets gaan 30 euro kosten voor volwassenen, 23 euro voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar en 15 euro voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar. Maar wat houdt Bright Nights precies in? Walibi belooft "te gekke lichtshows, bijzonder entertainment, leuke activiteiten en winterse lekkernijen". Als doelgroep heeft men families met kinderen op het oog.



Lost Gravity

Zeven attracties zullen in ieder geval niet operationeel zijn: rollercoaster Lost Gravity, frisbee The Tomahawk, treintje Walibi Express, kinderachtbaan Drako, wildwaterbaan El Rio Grande, waterbaan Crazy River en watergevecht Splash Battle. De andere attracties zijn alleen toegankelijk als de weersomstandigheden het toelaten. "Als attracties niet of deels open kunnen, zal de bezoeker op de hoogte worden gebracht en in sommige scenario's worden gecompenseerd", laat Walibi weten.



Achtbanen Condor, Speed of Sound en Untamed worden voorzien van een muzikale lichtshow. Ook bij botsauto-attracties Tequila Taxi's en Mini Taxi's zorgt Walibi voor lichteffecten, onder de noemer Christmas Taxi's. In draaiend huis Merlin's Magic Castle viert het uiltje van tovenaar Merlijn een kerstfeest. Oldtimerbaan Le Tour des Jardins wordt omgedoopt tot Tour de Noël, met lichtjes, sneeuw en versierde kerstbomen. Passagiers krijgen een dekentje op schoot.



Lasershow

Het hoofdpodium bij het 45 meter hoge reuzenrad La Grande Roue is het toneel van "duizenden twinkelende lichtjes en verschillende lichtshows op bekende hits". Mascotte Walibi - gehuld in een kerstoutfit - laat zich overdag zien. 's Avonds staat er zang en dans op de planning, plus een speciale lasershow. In Santa's Workshop kunnen kinderen spelen, knutselen, snoepen en uitrusten.



In parkdeel Wilderness, waar achtbaan Untamed ligt, activeren voorbijgangers zelf lichteffecten met een druk op een knop. Verder komen bezoekers oog in oog te staan met ondeugende kerstelfjes, die twaalfjes worden genoemd. Na zonsondergang komen lichtgevende wezens tot leven. Daarnaast is het mogelijk om te lasergamen, te curlen en mee te doen aan een wedstrijdje razendsnel kerstbomen versieren.



Openbaar vervoer

De Bright Nights vinden plaats van maandag 26 december tot en met zondag 8 januari, met uitzondering van zaterdag 31 december en zondag 1 januari. Walibi is dan geopend van 12.00 tot 20.00 uur. Rond 16.30 uur gaat de zon onder. Daarna worden de lichtshows geactiveerd. Het park zal 's winters bereikbaar zijn met het openbaar vervoer.