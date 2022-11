Walibi Holland

Walibi Holland maakt prijzen van abonnementen 2023 bekend

Walibi Holland heeft bekendgemaakt wat een jaarabonnement gaat kosten in 2023. Het pretpark kiest ervoor om geen grote prijsverhogingen door te voeren: een reguliere jaarkaart wordt 5 euro duurder. Voor een Walibi-pas moet volgend jaar 92,50 euro in plaats van 87,50 euro betaald worden.



De prijs van een vriendenabonnement - voor vier of meer personen - stijgt van 77,50 euro naar 82,50 euro. Walibi vraagt 32,50 euro in plaats van 27,50 euro voor een parkeerabonnement voor seizoen 2023. Losse parkeertickets kostten het afgelopen seizoen 9,50 euro.

Net als in 2022 moeten abonnees bijbetalen als ze meer dan twee dagen toegang willen tot de Halloween Fright Nights. Voor een Halloween Fright Nights Plus-abonnement rekent Walibi wederom een toeslag van 25 euro per persoon.



Bright Nights

Nieuw is dat die limiet van twee bezoeken - zonder Plus-abonnement - ook geldt voor winteropenstelling Bright Nights in de kerstvakantie van 2023-2024. Daarmee geeft Walibi dus aan dat het winter-evenement volgend jaar sowieso zal terugkeren. Bright Nights staat komende winter voor het eerst op de planning.



Het attractiepark opent in 2023 een nieuw familiegebied, waarover nog geen details bekend zijn gemaakt. Overigens worden de komende maanden gereduceerde prijzen gehanteerd voor de abonnementen: vroege vogels krijgen 10 euro korting op hun bestelling. Dan kost een Walibi-abonnement voor 2023 bijvoorbeeld 82,50 euro, of 107,50 euro inclusief meer dan twee dagen toegang tot de Fright Nights.