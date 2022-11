Efteling: Danse Macabre

Fabrikant toont per ongeluk technische specificaties van nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre

Meer weten over het ritsysteem van de nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre? Fabrikant Intamin heeft per ongeluk extra informatie over het concept online gepubliceerd. Op de website van de leverancier waren een tijdje afbeeldingen en technische specificaties van het attractietype zichtbaar.



De Efteling bevestigde maandag dat Danse Macabre, de vervanger van het Spookslot, zal bestaan uit een draaiend en kantelend platform met roterende koorbanken. Intamin ontwikkelde het systeem voor de Efteling, maar later kunnen ook andere attractieparken een vergelijkbare attractie in huis halen. De officiële catalogusnaam luidt dynamic motion stage.

Het plateau, met een diameter van 18 meter, deint 3 meter op en neer met een snelheid van 1,5 meter per seconde (5,4 kilometer per uur). In de beginpositie zweeft het gevaarte 6,2 meter boven de grond. De attractie bevat ook een vrijevalelement, dat Intamin "zero-g freefall" noemt. Daarbij zakt het volledige platform met 3,2 meter per seconde (11,5 kilometer per uur) naar beneden.



Kanteleffect

Op de grote schijf staan zes kleinere cirkelvormige plateaus met banken erop, bestaand uit drie rijen met elk zes zitplaatsen. Zo is er in totaal plek voor 108 mensen per rit. Intamin geeft aan dat het mogelijk is om de kleine platforms ook uit de rusten met een kanteleffect van maximaal 5 graden. Die toevoeging is echter optioneel.



Daarnaast kan gebruikgemaakt worden van "wind, geur, vibraties en een uniek geluidssysteem geïntegreerd in de stoelen". De theoretische capaciteit bedraagt 1250 personen per uur. Dat zou betekenen dat een ritje plus het in- en uitstappen en het controleren van de beugels iets meer dan vijf minuten in beslag neemt. In de standaardsituatie zijn in totaal twee plekken gereserveerd voor bezoekers met een beperking.



Videoschermen

Intamin schaart het attractietype onder de categorie "family thrill". Het bedrijf toont zelf enkele voorbeelden van mogelijke thema's, zoals een onderwaterwereld en een tempel. Hoewel de Efteling heeft gekozen voor fysieke decors, benadrukt de attractiebouwer dat een dynamic motion stage ook beschikbaar is met louter videoschermen.