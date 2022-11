Efteling

Efteling-fanclub organiseert grote Efteling-verzamelbeurs met bijzondere souvenirs

Efteling-fans kunnen komend weekend in het Brabantse Drunen terecht voor een grote Efteling-verzamelbeurs, georganiseerd door fansite De Vijf Zintuigen. Bezoekers struinen er langs kraampjes waar Efteling-spullen en Anton Pieck-souvenirs worden aangeboden. Er zijn ook exclusieve producten verkrijgbaar.



De beurs vindt op zondag 6 november plaats in cultureel centrum De Voorste Venne, tussen 10.00 en 16.00 uur. Die locatie werd eind jaren zestig ontworpen door Anton Pieck. De entree is gratis, net als parkeren. Efteling-verzamelaars krijgen de kans om bijvoorbeeld beeldjes, knuffels, folders, boeken, serviesgoed, Laven, stickers, platen, cd's, puzzels en pins op de kop te tikken.

's Middags zijn drie Efteling-iconen aanwezig: oud-medewerkers Lex Lemmens (78), Mari van Heumen (75) en Dré Broeders (79) verzorgen tussen 13.00 en 14.00 uur een signeersessie. Efteling-liefhebbers zullen de heren herkennen van interviews en documentaires, bijvoorbeeld rond de sluiting van het Spookslot.



Inlegvel

Tijdens de sessie signeert het drietal op verzoek de Spookslot-afscheidsboeken die de Efteling onlangs uitgaf. De organisatoren zorgen voor een unieke toevoeging aan het boek, in de vorm van een inlegvel met foto's en plekken voor de drie handtekeningen. Van het signeervel, verkrijgbaar voor 2,50 euro, bestaan tweehonderd genummerde exemplaren.



De Vijf Zintuigen brengt zelf een speciale Verzamelbeurs-pin uit, voor 7,50 euro per stuk. Er zijn 350 exemplaren gemaakt. Daarnaast verkoopt de fanclub filmposters van de documentaire over de totstandkoming van Efteling-attractie Fata Morgana, die in 2021 in première ging. Een poster van 50 bij 70 centimeter kost 10 euro.



Verrassing

Om 15.00 uur heeft de organisatie nog een verrassing in petto voor het publiek. Verder komt Ingrid van de Wijer langs, de schrijfster van het boek Anton Pieck En Zijn Werkkamer (1992). Bij haar zijn de laatste exemplaren van het boekwerk verkrijgbaar. Beursbezoekers kunnen ook een bijzonder museumstuk bewonderen: de zelfgemaakte interactieve plattegrond die voormalig Efteling-componist Maarten Hartveldt in 2004 gebruikte om zijn parkmuziek te demonstreren.