Phantasialand

Phantasialand verkoopt tijdelijk weer voordelige tickets voor winterseizoen

Het is weer mogelijk om goedkope tickets aan te schaffen voor Wintertraum, het winterseizoen van Phantasialand. In september bood het Duitse pretpark al voordelige entreebewijzen aan voor de winterperiode. Op de laatste dag van de actie crashte de ticketshop, waardoor veel mensen achter het net visten.



Dat zorgde voor een hoop geklaag op social media. Hoewel Phantasialand liet weten dat de actie niet verlengd zou worden, krijgen geïnteresseerden nu alsnog een herkansing. Op dit moment verkoopt het attractiepark online toegangsbewijzen vanaf 24 euro. Dat is bijna 60 procent goedkoper dan het reguliere tarief van 57 euro.

Het lage tarief geldt nu voor doordeweekse dagen tussen 11 en 27 januari 2023. In de weekenden in januari bedraagt de entreeprijs tijdelijk 29 tot 32 euro. Wie kaarten bestelt voor de kerstvakantie, is momenteel 29 tot 39 euro kwijt.



Abonnementen

De kortingsactie loopt in principe tot en met maandag 7 november. Om teleurstellingen te voorkomen, raadt men aan om niet te lang te wachten. Phantasialand laat alle bezoekers losse tickets kopen: het park is dit jaar volledig gestopt met de verkoop van abonnementen.