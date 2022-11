Efteling: Danse Macabre

Efteling hervat sloop van het Spookslot: tribune wordt zichtbaar

De Efteling heeft de sloop van het Spookslot hervat. Eind september werd voorzichtig begonnen met het afbreken van het 44 jaar oude gebouw. In eerste instantie verdween alleen de tunnel aan de zijkant van het spookkasteel. Zo'n twee weken later ging de nabijgelegen horecalocatie Het Seylend Fregat tegen de vlakte.



Verder bleef het stil. Nu de herfstvakantie is afgelopen, is de rest van het complex aan de beurt. Begin deze week hebben medewerkers van sloopbedrijf Gubbels een aanzienlijk deel van de achtergevel weggehaald. In het verleden was daar uitgiftepunt De Witte Walvis te vinden.

Achter de mystieke muren van de beroemde spookruïne gingen de afgelopen decennia kale witte stenen schuil, zo zien we nu. Ook een zijmuur aan de kant van de gesloopte gaanderij werd al voor een groot deel gesloopt. Daardoor is de tribune zichtbaar geworden waar in de loop der jaren miljoenen Efteling-bezoekers naar de spookvoorstelling gekeken hebben.



Balustrades

Vanuit de wachtrij van de naastgelegen attractie Fabula zijn de oude balustrades en nooduitgangbordjes te herkennen. De glasplaten tussen de tribune en de hoofdshow werden vervangen door ondoorzichtige platen. Op dit moment staat de voorgevel van het Spookslot nog wel volledig overeind.



De Efteling heeft niet aangekondigd wanneer de attractie helemaal afgebroken moet zijn. Sinds de sluiting op zondag 4 september was men vooral lang bezig om alle decorstukken veilig te stellen. Een deel van de decoraties komt terug in de nieuwe attractie Danse Macabre, die in 2024 opengaat.