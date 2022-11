Walibi Holland

Walibi Holland opent nieuwe familieachtbaan in 2023

Walibi Holland breidt het attractieaanbod voor gezinnen met kinderen uit. In het voorjaar van 2023 opent het pretpark een nieuwe familieachtbaan van de Italiaanse fabrikant Zamperla. Dat melden betrokkenen aan Looopings. Het gaat om een junior coaster met een topsnelheid van ongeveer 40 kilometer per uur.



De toevoeging wordt onderdeel van een nieuw familiegedeelte in de Speed Zone, op de plek van de voormalige kartbaan. In hetzelfde gebied komt ook een attractie van het type magic bikes te staan: een fietsmolen van dezelfde leverancier. Verder zorgt Walibi voor horecagelegenheden en waterelementen.

Een woordvoerder kan de plannen nog niet bevestigen. Men laat alvast wel los dat de uitbreiding af moet zijn bij de start van het volgende seizoen, in april 2023. "Kinderen tot 12 jaar kunnen zich samen met hun familie helemaal uitleven in dit stoere gebied", aldus Walibi.



Splash Battle

Walibi Holland werd jarenlang gepresenteerd als een park voor jongeren die op zoek waren naar een adrenalinekick. Sinds 2019 richt het park zich ook weer op families met kinderen en kleinkinderen. De laatste keer dat er een familieattractie opende, was in 2005: achttien jaar geleden werd de Splash Battle in gebruik genomen.



Sindsdien zijn meerdere attracties uit het park verwijderd: break dance El Toro, molen Sherwood's Revenge, vliegend tapijt Aztec, achtbaan Flying Dutchman Goldmine, watergevecht Aqua Gusto, ballenbak Kids Playground, draaimolen Les Petits Chevaux, schommelschip Hudson Bay, de Kids Kartbaan, filmtheater Club Psyke en virtualrealitybeleving NeuroGen.



Ongeval

De investering in het nieuwe gebied moet Walibi Holland weer wat interessanter maken voor de kleintjes. Themadeel Speed Zone onderging in 2020 nog een metamorfose, naar een ontwerp van de Leisure Expert Group. Er waren toen al plannen voor het gebied rond de kartbaan, maar die konden niet ten uitvoer worden gebracht in verband met een lopend onderzoek naar een ongeval.



In 2024 opent Walibi weer een attractie voor een wat oudere doelgroep, zo beloofde directrice Mascha Taminiau afgelopen voorjaar. Dat wordt een sensationele single-rail coaster van de Amerikaanse firma Rocky Mountain Construction, de bouwer van hybrid coaster Untamed.