Europa-Park

Hoogste en snelste achtbaan van Duitsland valt stil: passagiers lopend naar beneden

De hoogste en snelste achtbaan van Duitsland is zondagmiddag vastgelopen op de kettinglift. Rond 12.00 uur kwam een trein van de 73 meter hoge rollercoaster Silver Star in Europa-Park stil te staan. De passagiers konden de rit niet afmaken: ze moesten al lopend terug naar beneden.



Alle 36 inzittenden kregen de opdracht om de attractie te verlaten door voorzichtig naar beneden te wandelen vanaf tientallen meters hoogte, onder begeleiding van gespecialiseerde medewerkers. Dat gebeurde met behulp van veiligheidshaken.

Volgens Europa-Park was er sprake van een "defecte koppeling op de kettingaandrijving". Een woordvoerder benadrukt dat de veiligheid van de bezoekers nooit in gevaar was. Het evacueren van de attractie zou zo'n anderhalf uur in beslag genomen hebben.



Reddingsoperatie

Dat attracties ontruimd moeten worden in verband met een technische probleem komt veelvuldig voor. In het geval van Silver Star heeft zo'n reddingsoperatie heel wat voeten in de aarde, vanwege de enorme hoogte.



Enkele uren na het voorval kon de achtbaan weer in bedrijf worden genomen. Silver Star haalt normaal gesproken een topsnelheid van 127 kilometer per uur. Het gevaarte werd twintig jaar geleden gebouwd door de firma Bolliger & Mabillard, bekend van bijvoorbeeld Baron 1898 in de Efteling en Fenix in Toverland.