Plopsaland De Panne

Plopsaland geeft overleden superfan (12) herdenkingsplek in het park

In Plopsaland De Panne is voortaan een herdenkingsplaats te vinden voor een plots overleden superfan. De 12-jarige jongen César, die gek was op Plopsa, stierf in mei dit jaar. Na zijn dood stuurde zijn begeleidster een brief aan Plopsaland en Studio 100-baas Gert Verhulst, met de vraag of in het pretpark een herdenkingsplek gerealiseerd zou kunnen worden.



Die kwam er deze maand, in de buurt van de attractie De Eendjes. César kampte al sinds zijn geboorte met beperkingen. Hij werd daarom opgevangen in een orthopedagogisch centrum in Oostduinkerke. Plopsaland was echter zijn favoriete plek, De Eendjes was zijn lievelingsattractie.

"Speciaal voor César", valt te lezen op een bord dat is opgehangen aan een druivenplant. Er staat een blauwe vlinder op. Onder het bordje zijn bloemen en vlinders neergezet. "Blij dat we hem een plaatsje in Plopsa hebben kunnen geven", reageert Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof.



Dankbaar

"César, dit plaatsje in Plopsaland is voortaan van jou", laat het park weten op Facebook. "Je was tegelijk de kleinste en grootste Plopsa-fan. Bedankt voor al je bezoekjes." Begeleidster Anneke Speeckaert, die ook spreekt namens de nog steeds zwaar aangeslagen ouders, zegt Plopsaland zeer dankbaar te zijn.