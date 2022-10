Walibi Belgium

Megadrukte in Walibi Belgium: drie uur in de rij voor achtbaanritje

Walibi Belgium heeft het geduld van bezoekers zondag zwaar op de proef gesteld. Het werd zo druk in het pretpark dat er geen plekken meer vrij waren op de parkeerplaats. Wachtrijen bij attracties puilden uit. Op het hoogtepunt moesten bezoekers zo'n drieënhalf uur in de rij staan voor een achtbaanritje, tenzij ze een Speedy-pas kochten.



Bij attracties als Kondaa, Loup-Garou, Vampire, Pulsar, Tiki-Waka, Psyké Underground en Cobra bedroeg de wachttijd 's middags meer dan twee uur, met uitschieters tot ruim drie uur. Omdat het parkeerterrein helemaal vol was, parkeerden bezoekers hun auto bij winkels in de buurt of in de berm. Vervolgens wandelden ze over de autoweg naar de ingang van Walibi.

Het attractiepark in Waver had te veel mensen binnengelaten, klinkt het op social media. Fansite Themepark Magic spreekt over "ongeziene, schandalige toestanden". "Ze denken enkel aan hun kassa en niet aan de totaalbeleving van de bezoekers", reageert Rudy Dierick op Facebook. "Een schande", vindt Briers David. "Veel te veel tickets verkocht, om nog maar te zwijgen over de Speedy-pas: 30 tot 45 minuten wachten in de Speedy-rij."



Niet onder controle

Jarno de Lange wist niet wat hij zag. "Veel te druk. Ik dacht dat Walibi Holland zo druk was, maar deze is even erg." Fouad Mansveld van TikTok-kanaal ThrillsTastic is het daarmee eens. "Je weet dat het druk is tijdens Halloween, maar een park als Walibi Belgium heeft dit totaal niet onder controle! Zonder Speedy-pas is dit park echt niet te doen."



Jonathan Spinnoy hield al rekening met drukte, maar niet met deze taferelen. "Afschuwelijk, heb er geen andere woorden voor. Wij hebben vandaag drie uur en dertig minuten aanschoven voor Kondaa, anderhalf uur om iets te eten en drinken, meer dan 140 minuten voor andere attracties, mensen zien vechten in een halloweenzone. Eén uur zoeken naar een parkeerplaats, anderhalf uur om binnen te komen. Dan is de fun eraf." In één van de gebieden werd ook vuurwerk afgestoken door baldadige bezoekers.



Gewaarschuwd

Een woordvoerster van Walibi Belgium benadrukt dat het park al op donderdag 27 oktober heeft gewaarschuwd dat er in het weekend grote drukte werd verwacht. "Ondanks deze communicatie zijn vele bezoekers zonder gedateerd ticket vanochtend toch naar het park gekomen. We hebben geprobeerd zo veel mogelijk mensen tevreden te stellen, maar op een bepaald ogenblik is het park volzet en dienen we mensen te weigeren."



Om 11.00 uur liet men weten dat het park helemaal vol was. Op dat moment waren er volgens de voorlichtster zo'n 11.000 personen aanwezig. "Een cijfer ver onder de maximale capaciteit." Ze benadrukt dat de dagen rond 31 oktober altijd bijzonder populair zijn. "Maar Walibi viert Halloween tot en met zondag 6 november."