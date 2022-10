Walibi Holland

Walibi Holland: één wachtrij overslaan voor 13 euro tijdens uitverkochte Fright Nights

Tijdens de Halloween Fright Nights in Walibi Holland worden de prijzen van voorrangsservice Fast Lane traditiegetrouw verhoogd. Dat geldt niet alleen voor de passen waarmee bezoekers de hele dag wachtrijen kunnen overslaan: ook Single Shots - goed voor één ritje zonder te wachten - zijn dit jaar duurder dan ooit.



Bij hangende achtbaan Condor, boomerang coaster Speed of Sound, wildwaterbaan El Rio Grande, vrijevaltoren Space Shot en waterbaan Crazy River bedraagt de prijs van zo'n Single Shot momenteel 10 euro per persoon.

Wie geen zin heeft om in de rij te staan bij lanceerachtbaan Xpress: Platform 13, hybrid coaster Untamed of mega coaster Goliath is zelfs 13 euro per persoon kwijt. Nog nooit was voordringen bij één attractie in Walibi zo prijzig.



50 procent

Naast de Single Shots zijn er de opties Fast Lane Gold Unlimited (95 euro), Fast Lane Gold Single (55 euro), Fast Lane Silver Unlimited (55 euro) en Fast Lane Bronze Unlimited (30 euro). De gouden variant staat garant voor razendsnelle toegang, de zilveren Fast Lane verkort wachttijden met 50 procent en bij de bronzen optie mogen gebruikers de actuele wachttijd doorbrengen buiten de fysieke rij.



Bezoekers zonder Fast Lane of Single Shots zijn aangewezen op de reguliere wachtrijen, die tijdens de Fright Nights kunnen oplopen tot enkele uren per attractie. Vandaag vindt de laatste halloweenavond van het seizoen plaats. Alle tickets zijn uitverkocht.