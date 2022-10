Apenheul

Apenheul onthult ontwerpen van nieuw gebied met loslopende apen

Apenheul presenteert in het voorjaar van 2023 een nieuw gebied waar bezoekers kunnen wandelen tussen twee apensoorten. Bij de uitgang van het Apeldoornse dierenpark lopen straks West-Afrikaanse franjeapen en dwergmeerkatten rond. Deze week werden enkele nieuwe ontwerpen van de uitbreiding naar buiten gebracht.



Apenheul heeft een primeur: West-Afrikaanse franjeapen lopen in geen enkele andere dierentuin in Nederland los. Dwergmeerkatten komen zelfs nog nergens ter wereld voor in een losloopgebied. De dieren krijgen een binnenverblijf gemaakt van onder meer onbehandeld kastanjehout en natuursteen. Daar zijn ze zichtbaar bij slecht weer.

Men realiseert ook een bloemenweide, een gracht, een ijsvogelwand en een groene brug bestaand uit stronken, stenen en planten. "We planten zelfs meer nieuwe bomen dan dat we er weghalen", laat het park weten. "Uitheemse naaldbomen maken daarbij plaats voor inheemse loofbomen. Een extra impuls voor de lokale biodiversiteit."



Vriendenloterij

Het is volgens Apenheul de bedoeling dat het verblijf uiteindelijk "wegvalt in het landschap". De bouw werd bekostigd met bijdrages van de Vriendenloterij, Vrienden van Apenheul, donateurs en sponsoren. Half juni startten de werkzaamheden. Het park is dit seizoen nog dagelijks geopend tot en met zondag 6 november.