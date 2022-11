Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Van pony's tot pretparkimperium: nieuw boek over oprichter Attractiepark Slagharen

Een nieuw boek brengt een eerbetoon aan de oprichter van Attractie- en Vakantiepark Slagharen. In het 159 pagina's tellende boekwerk Henk Bemboom's Rollercoaster Life wordt verteld hoe een vakantiecentrum met shetlandpony's kon uitgroeien tot één van de best bezochte pretparken van de Benelux.



Het boek besteedt zowel aandacht aan de historie van de ondernemersfamilie als aan de groei van het bekende park, waar jaar na jaar nieuwe attracties verschenen. Henk Bemboom was zijn tijd ver vooruit door één entreeprijs te vragen voor alle attracties in het park, in plaats van bezoekers te laten betalen per attractie. Veel concurrenten volgden later zijn voorbeeld.

Aan de hand van anekdotes, krantenartikelen en reclames worden belangrijke momenten uit de Slagharen-geschiedenis uitgelicht. Zo leren lezers wat het alternatief was voor de iconische achtbaan Looping Star, geopend in 1979 en gesloten in 2016. Ook tegenslagen en dieptepunten komen voorbij, waaronder dodelijke ongevallen en een grote brand.



Achternaam

Verder wordt uitgelegd welke marketingtrucs Bemboom toepaste om zijn concepten tot een succes te maken én waarom de achternaam van de familie soms als Bemboom wordt geschreven en soms als Bembom, met één o minder.



Tot slot is er veel aandacht voor internationale activiteiten. Onder de merknaam Bembom Brothers runde de familie in het verleden verschillende buitenlandse attractieparken: Ferienzentrum Schloß Dankern en Freizeitpark Kirchhorst in Duitsland, Dreamland Margate in het Verenigde Koninkrijk en OK Corral in Frankrijk. In het laatstgenoemde park zwaait vandaag de dag nog altijd een Bembom-telg de scepter. Daarnaast was er Bembom Rides, een attractieverhuurbedrijf.



Familiearchief

Henk Bemboom's Rollercoaster Life werd geschreven door Slagharen-kenner Vincent Wols, de man achter de fansite De Slagharenverzamelaar. Wols is al decennia gefascineerd door het leven van de recreatiepionier, die hij "een legende in Nederland" noemt. Hij kreeg hulp van Willem Bembom. De oudste zoon van Henk Bemboom bleek te beschikken over een familiearchief met dagboeken, plakboeken en fotoboeken, inclusief verhalen die ooit al eens door zijn vader werden uitgetypt.



Het Nederlandstalige boek is online te bestellen via deslagharenverzamelaar.com, voor 19,95 euro plus 5 euro aan verpakkings- en verzendkosten.