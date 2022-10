Efteling

Efteling voegt Oegandese vlag toe aan Carnaval Festival

De Efteling heeft één van de scènes in de attractie Carnaval Festival aangepast. In het Afrikaans gedeelte van de darkride was voorheen de Zuid-Afrikaanse vlag zichtbaar. Een delegatie uit Oeganda liet de Efteling-directie afgelopen zomer weten dat de vlag nogal misplaatst was, gezien de aanwezigheid van een enorme gorilla.



In Zuid-Afrika komen immers geen gorilla's voor. Omdat een groot deel van de gorillapopulatie te vinden is in Oeganda, stelde de Oegandese staatsminister van Toerisme, Natuur en Oudheden voor om de vlag te vervangen door een Oegandees exemplaar.

Aan die oproep heeft de Efteling deze week gehoor gegeven. Voortaan passeren Efteling-bezoekers de vlag van Oeganda in de Afrikaanse scène van Carnaval Festival. Het symbool staat tussen de Afrikaanse feestvierders in traditionele klederdracht, in de buurt van de gorilla.



Opnieuw ontworpen

Bij de opening van de attractie in 1984 bevatte het tafereel helemaal geen vlag. Die werd pas toegevoegd bij een opknapbeurt in 2012. Drieënhalf jaar geleden onderging de darkride wederom een renovatie. Toen zijn enkele decors opnieuw ontworpen, waaronder de Afrikaanse scène.