Walibi Rhône-Alpes

Commotie bij Frans Walibi-park: tientallen bezoekers weggestuurd

Bij het Franse pretpark Walibi Rhône-Alpes zijn de gemoederen zaterdagochtend hoog opgelopen. Tientallen bezoekers werden geweigerd bij de ingang. Ze beschikten wel degelijk over geldige entreekaarten, maar ze hadden vooraf geen reservering geplaatst. Daarom mochten ze niet naar binnen.



Zo'n veertig personen kregen te horen dat het park al vol zat. Zij besloten vervolgens hun ongenoegen te uiten bij medewerkers, meldt het regionale dagblad Le Progrès. Toen dat niets uithaalde, dreigde de boze groep de toegang tot het park te forceren. De situatie werd zo grimmig dat Walibi besloot om de politie in te schakelen.

Volgens het Walibi-management hadden de bezoekers kunnen weten dat reserveren verplicht was, omdat dit sinds 12 september "zeer breed gecommuniceerd is via verschillende media". De regel werd ingevoerd voor zaterdag 29, zondag 30 en maandag 31 oktober en dinsdag 1 november.



Comfort

Alle reserveringen zijn al vergeven. "Deze vier dagen rond Halloween behoren tot de drukste dagen van het seizoen", vertelt een woordvoerder. Er worden maximaal negenduizend mensen per dag binnengelaten. "Om een maximaal comfort voor onze gasten te garanderen."



De voorlichter begrijpt naar eigen zeggen de frustratie van de geweigerde bezoekers. Hij geeft aan dat ze tussen woensdag 2 en zondag 6 november kunnen terugkomen, als reserveringen niet meer noodzakelijk zijn. Voor senioren, zwangere vrouwen, studenten en personen met een beperking geldt overigens een uitzondering: voor hen worden op uitverkochte dagen wel plekken vrijgehouden.