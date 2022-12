Efteling

In april 2023 twee extra voorstellingen van Efteling in Concert

Concertreeks Efteling in Concert is een succes. Alle vijf de voorstellingen die tot nu toe hebben plaatsgevonden, waren volledig uitverkocht. Daarom heeft de organisatie besloten om twee nieuwe shows in te plannen. In het voorjaar van 2023 wordt Efteling in Concert nog twee keer opgevoerd.



In oktober waren er al drie concerten in Den Bosch en twee in Rotterdam. "De muzikale en visuele reis door de wereld vol wonderen is nog niet ten einde", laat initiatiefnemer Cinema in Concert weten. Op zaterdag 1 april komt Efteling in Concert opnieuw naar de RTM Stage van Rotterdam Ahoy.

Anderhalve week later, op woensdag 12 april, kunnen liefhebbers wederom terecht in de Brabanthallen in Den Bosch. Op beide dagen start de show om 20.00 uur. Voor een reeds gepland concert in Antwerpen op zondag 22 januari zijn ook nog tickets verkrijgbaar. Dat brengt het totale aantal voorstellingen op acht stuks.



Metropole Orkest

Efteling in Concert wordt gespeeld door het bekende Metropole Orkest, onder leiding van dirigent Maurice Luttikhuis. Een promotietekst spreekt over "een muzikale en visuele ode aan het park". "Aan de hand van de iconische Efteling-muziek brengt deze magische show het verhaal van het park tot leven."



Het publiek hoort de muziek van onder andere Raveleijn, Symbolica, Baron 1898, Fata Morgana, Droomvlucht, Vogel Rok, Joris en de Draak, het Spookslot, Villa Volta, De Vliegende Hollander en Sirocco. Tijdens het luisteren verschijnen kunstzinnige beelden met silhouetten en schaduwen. Sinds vannacht staat het volledige concert op streamingdiensten als Spotify.