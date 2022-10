Efteling: Danse Macabre

Video: Efteling geeft voorproefje op making-of-serie Danse Macabre

De Efteling lanceert een making-of-serie rond de nieuwe attractie Danse Macabre. In tien afleveringen op het YouTube-kanaal van de Efteling kunnen fans de ontwikkeling en bouw de komende maanden volgen. Maandagochtend om 10.00 uur verschijnt het eerste deel. Vandaag komt alvast een korte teaservideo naar buiten.



Danse Macabre is de vervanger van het Spookslot. Bezoekers beleven straks een griezelspektakel met een nieuwe verhaallijn. In de teaser wordt alvast gehint op dat verhaal. Zo stelt het personage Otto Charlatan zich voor. Er komt ook een mysterieuze vrouw in beeld.

De sfeer in het filmpje is een stuk dreigender dan we van de Efteling gewend zijn. "Een bosrijk gebied, mysterieus en al eeuwen oud", zegt een onheilspellende stem. "Ik hoor de kreten al. De harten die kloppen vol paniek. De angst..." Ontwerper Jeroen Verheij gaf eerder al aan dat Danse Macabre een stuk enger wordt dan het Spookslot. Kinderen zijn vandaag de dag immers meer gewend dan vroeger.



Themagebied

De attractie, die in 2024 af moet zijn, wordt onderdeel van een nieuw themagebied met entertainment, horeca en een souvenirwinkel. Het project vergt een investering van zo'n 25 miljoen euro.