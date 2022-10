Plopsa Indoor Hasselt

K3-optreden in Plopsa Indoor gaat niet door: Hanne moet rust nemen

Een gepland optreden van K3 in het Belgische pretpark Plopsa Indoor Hasselt kan dit weekend niet plaatsvinden. Eigenlijk zou de meidengroep van Studio 100 op zondag 30 oktober hun hits ten gehore brengen in het overdekte attractiepark. Er kan echter niet gedanst en gezongen worden.



K3-lid Hanne Verbruggen, die in verwachting is, moet rustiger aan doen. "Omdat Hanne omwille van haar zwangerschap wat rust nodig heeft, zal het optreden niet kunnen doorgaan", laat Plopsa weten in een verklaring. "Voor zowel Hanne als Studio 100 staat gezondheid voorop."

Om die reden zal er alleen sprake zijn van een meet-and-greet met K3. De zwangere zangeres is daar wel bij aanwezig, samen met haar collega's Marthe De Pillecyn en Julia Boschman. Bezoekers van Plopsa Indoor kunnen met de zangeressen op de foto.



Treinstation

In pretpark Plopsa Station Antwerp, gelegen in treinstation Antwerpen-Centraal, komt K3 dit weekend ook langs. Vanwege de beperkte ruimte stond daar sowieso alleen een meet-and-greet op het programma, op zowel zaterdag 29 als zondag 30 oktober.