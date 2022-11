Duinrell

Foto's: Duinrell na drie jaar weer getransformeerd tot Landgoed van Sinterklaas

Sinterklaas is na enkele jaren afwezigheid weer neergestreken in Duinrell. Het Wassenaarse attractiepark organiseerde tussen 2010 en 2019 tien jaar op rij een groot sinterklaasfeest, onder de noemer Landgoed van Sinterklaas. Vanwege de coronacrisis ging het evenement in 2020 en 2021 niet door.



Dit jaar is het Landgoed van Sinterklaas weer te bezoeken, op zaterdag 26 en zondag 27 november en zaterdag 3 en zondag 4 december. Bezoekers kunnen onder meer een kijkje nemen in het Huis van Sinterklaas, waar de Sint slaapt en werkt. Daar krijgen ook de Pieten les. Tijdens de Pieten Parade trekken alle Pieten samen met Sinterklaas en Duinrell-mascotte Rick de Kikker door het park.

De sintactiviteiten worden voor het eerst grotendeels georganiseerd door het pretpark zelf. Bij eerdere edities ging men steeds in zee met Van Hoorne Entertainment. Dit keer produceerde de externe firma alleen de theatershow; het SiSaSinterklaasconcert met zangeres Sita. Duinrell verzorgde het Huis van Sinterklaas en de Pieten Parade.



Attracties

Afhankelijk van het weer gaan de attracties in het park ook open. Daarnaast is het mogelijk om te gaan zwemmen in het Tikibad. Afgelopen weekend waren ruim twintig bedrijven te gast voor een zakelijk arrangement. Aanstaande zaterdag en zondag komen alleen daggasten langs. Tickets zijn online verkrijgbaar voor 19,95 euro.