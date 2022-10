Attractiepark Toverland

Video: Toverland-bezoekers schrikken zich rot van scare actor in het water

Toverland heeft een nieuwe manier gevonden om bezoekers van de Halloween Nights de stuipen op het lijf te jagen. Eén van de acteurs in de scare zone Shadows of the Sea, waar angstaanjagende zeewezens de dienst uitmaken, houdt zich af en toe schuil in een vijver.



Voorbijgangers kunnen een monstervis door het water zien dwalen. Het karakter deinst er ook niet voor terug om van tijd tot tijd uit de vijver te springen, gewapend met een bot om mensen nat te maken. Verder wandelt de griezel zonder problemen door een grote waterval.

Door de scare actor in kwestie een duikpak onder zijn kostuum aan te geven, kan hij zonder problemen langer onder water blijven. Het goede weer speelt ook mee. Vandaag werd het bijvoorbeeld 23 graden in het Limburgse attractiepark, uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar.



Wildwaterbaan

Shadows of the Sea bevindt zich in themadeel Magische Vallei, bij wildwaterbaan Djengu River. Het is één van de vijf vrij toegankelijke scare zones in het park, naast Morgana's Frozen Knights, Fiesta de los Muertos, DesTroy en Cirque.