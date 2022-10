Avonturenpark Hellendoorn

Ook laatste Screams-avond Avonturenpark Hellendoorn zit vol

Avonturenpark Hellendoorn verkoopt geen tickets meer voor de laatste avond van horror-evenement Screams. Vanavond vindt in het Overijsselse pretpark de derde Screams-avond plaats, met spookhuizen, scare zones en een walkthrough. Alle kaartjes zijn op.



Dat wil echter niet zeggen dat het extreem druk wordt, vertelt een woordvoerder aan Looopings. "Om de beleving te optimaliseren, hanteren wij nog steeds een beperkte capaciteit", zegt hij. In de spookhuizen worden bijvoorbeeld maximaal 180 personen per uur binnengelaten. "Om zo meer schrikeffecten te kunnen creëren."

Abonnementhouders mogen vanavond nog wel naar binnen, zonder reservering. Een week geleden, op zaterdag 22 oktober, was Screams ook al volledig uitverkocht. Morgen is de laatste openingsdag van het seizoen. Dan sluiten de poorten om 17.00 uur.