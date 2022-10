Efteling: Danse Macabre

Verhaal achter nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre ontrafeld: maak kennis met de familie Charlatan

De Efteling stelt de familie Charlatan voor. In de aanloop naar de opening van de nieuwe attractie Danse Macabre maakt het grote publiek kennis met Virginie Charlatan en haar man Otto. Vandaag verscheen het eerste deel van een making-of-serie op YouTube, waarin het verhaal achter het griezelspektakel beetje bij beetje wordt ontrafeld. De nieuwe personages lopen binnenkort al rond in het park.



Volgens het achtergrondverhaal trekt de handelsfamilie Charlatan al generaties de wereld rond. Daarbij laat men zich leiden door het mysterieuze draaiorgel Esmeralda. "Wat ze ook speelt, er is altijd iets mee aan de hand", vertelt Otto in de eerste aflevering. Naar verluidt moet het houten orgel blijven draaien om de doden tevreden te stellen.

Het koppel is momenteel neergestreken in het griezelige Huyverwoud. Virginie, die zich bezighoudt met "ongeluksbestrijding en gelukzoekerij", vermoedt dat haar hele leven een voorbereiding is geweest om te eindigen op de spookachtige plek. Er lijkt sprake te zijn van een duistere kracht, waar ze anderen voor wil behoeden: Het Onnoembare.



Dirigent

De bet-overgrootvader van Virginie had het draaiorgel al in zijn bezit, zo gaat het verhaal. Hij nam ooit als dirigent deel aan een beroemd muziekconcours. Daarna is hij spoorloos van de aardbodem verdwenen. De naam van het orgel is een knipoog naar het Spookslot, de attractie die moet wijken voor Danse Macabre. Esmeralda was de onfortuinlijke dochter van de burggraaf uit de vertelling in het Spookslot.



Ook een zwart katje met twee verschillende kleuren ogen speelt een belangrijke rol in het verhaal achter Danse Macabre. Het karakter kwam al terug in alle uitingen rond de nieuwe attractie. Otto heeft de kat opgenomen in zijn familie, nadat het dier zat te miauwen aan de rand van het bos.



Winter Efteling

Wie de familie Charlatan zelf wil ontmoeten, kan vanaf zaterdag 19 november terecht in de Winter Efteling. Vlakbij het bouwterrein van Danse Macabre zullen Otto en Virginie aanwezig zijn met hun orgel. De Efteling citeert Otto: "Wij doen er alles aan om ook jou bij te staan en je te behoeden voor het ongeluk en de rampspoed die je hier wellicht te wachten staan."