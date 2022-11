Efteling

Foto's: Efteling dringt virtuele wachtrij op aan bezoekers

De Efteling verplicht bezoekers tijdens drukke dagen in het winterseizoen om een virtuele wachtrij te gebruiken bij Carnaval Festival. Wie een ritje in de bekende attractie wil maken, zal vooraf een gratis reservering moeten plaatsen. Dat kan via de Efteling-app en met behulp van kaartautomaten op het plein voor de attractie.



In de buurt van Carnaval Festival zijn grote borden met een uitleg en een QR-code neergezet. Het idee is dat gebruikers op een later tijdstip terugkomen bij de attractie, zodat ze in de tussentijd winkels, restaurants of andere attracties kunnen bezoeken. Door bezoekers op die manier te doseren, zou de fysieke wachtrij kort blijven.

Het is echter de vraag of het Efteling-publiek klaar is voor het innovatieve systeem. In de praktijk blijken bezoekers namelijk massaal te blijven wachten voor de ingang van Carnaval Festival, tot hun reservering ingaat. Het probleem wordt op die manier alleen verplaatst. Er ontstaat nu een wachtrij voor de daadwerkelijke wachtrij.



Rommelig

De aanpassing zorgde de afgelopen dagen geregeld voor chaotische momenten op het toch al rommelig ingerichte plein. De Efteling benadrukt dat het gaat om een pilot, die in principe loopt tot en met zondag 5 maart 2023. Aan de hand van de testresultaten wordt besloten of het concept een vaste plek in het park krijgt.



De Efteling experimenteert al jaren met nieuwe manieren van wachten. De virtuele wachtrij werd vorig jaar al getest bij de Monorail in het Volk van Laaf en De Oude Tufferbaan. Eerder liepen bij de Python en Symbolica proeven met een ander systeem, de zogenoemde Boarding Pass. Tot nu toe durfde de directie geen knoop door te hakken over de definitieve invoering van een virtueel wachtsysteem.