Disneyland Paris

Halloween Parties in Disneyland Paris: griezelige projectieshows, scare zones en muzikaal entertainment

Disneyland Paris heeft behoorlijk uitgepakt tijdens twee speciale halloweenfeesten. In het Disneyland Park vonden op zaterdag 29 en maandag 31 oktober de Disney Halloween Parties plaats, waar aparte tickets voor gekocht moesten worden. Bezoekers werden getrakteerd op veel extra entertainment, waaronder spookachtige projectieshows en scare zones.



Met behulp van griezelige videoprojecties kwamen spookhuis Phantom Manor, rotsformatie Skull Rock en het piratenschip van Kapitein Haak tot leven. Op het schip verschenen bijvoorbeeld tentakels van een zeemonster. De donkere grottenstelsels in Adventureland werden geteisterd door zombiepiraten, onder de noemer The Pirates' Scary Island. Ook in cowboystadje Thunder Mesa was sprake van onheilspellende types.

Verder liepen in Main Street U.S.A. angstaanjagende inwoners rond. Met behulp van rook en lichteffecten veranderde de doorgaans zo gezellige winkelstraat in een spookstad. Het gebied kreeg de naam Midnight: On The Other Side. Op het kasteel van Doornroosje werden horrorscènes geprojecteerd.



Parade

Feestgangers konden op verschillende plekken op de foto met Disney-schurken. Verder had Disney gezorgd voor drie exclusieve muzikale voorstellingen: The Unenchanted Ball of the Disney Villains op Castle Stage, Yzma's Evil Plans in Videopolis en de doorlopende feestact Minnie's Pumpkin Party bij restaurant Cowboy Cookout Barbecue.



Om 21.30 uur kwam de parade Mickey's Halloween Celebration voorbij. Het evenement duurde op beide dagen tot 02.00 uur. Bijna alle grote attracties waren geopend. Het dragen van een kostuum was bij hoge uitzondering toegestaan.